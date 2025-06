Il New York Times rivoluziona le sue recensioni | due donne racconteranno l’America che mangia

Il New York Times sta rivoluzionando il suo approccio alle recensioni gastronomiche, affidando a due donne il compito di raccontare l’America che mangia. Ligaya Mishan e Tejal Rao guideranno questa nuova era, portando una prospettiva fresca e inclusiva. Un cambio di rotta che promette di ampliare gli orizzonti e arricchire il panorama culinario del più influente quotidiano mondiale, segnando un momento storico nel giornalismo gastronomico.

© Gamberorosso.it - Il New York Times rivoluziona le sue recensioni: due donne racconteranno l'America che mangia

