Il Napoli ufficializza l' acquisto di Kevin De Bruyne

Il Napoli ufficializza l’arrivo di Kevin De Bruyne, un colpo da urlo che accende l’entusiasmo dei tifosi. La stretta di mano tra De Laurentiis e il nuovo acquisto segna l'inizio di una nuova avventura azzurra, promettente e ricca di sfide emozionanti. La squadra partenopea si rinforza con uno dei centrocampisti più talentuosi del panorama internazionale. La storia del Napoli si arricchisce di un protagonista di livello mondiale: ora, la scena è tutta sua.

La stretta di mano con De Laurentiis apre la nuova avventura del belga NAPOLI - "Benvenuto Kevin". La foto con la stretta di mano di rito tra Aurelio De Laurentiis e De Bruyne segna l'inizio dell'avventura partenopea dell'ormai ex centrocampista del Manchester City, che firma per la società azzurra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Napoli ufficializza l'acquisto di Kevin De Bruyne

In questa notizia si parla di: napoli - kevin - bruyne - ufficializza

Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne al trasferimento: trattativa in fase avanzatissima, lo annuncia Di Marzio - Kevin De Bruyne si apre al trasferimento al Napoli, con trattative in fase avanzata. Lo conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, annunciando che il club partenopeo è sempre più vicino a portare il centrocampista belga in Italia.

Il Napoli con questa immagine ufficializza l'arrivo di Kevin De Bruyne in maglia azzurra. Un colpo fenomenale Vai su Facebook

Kevin De Bruyne è ufficialmente un giocatore del Napoli; Il Napoli ufficializza l'acquisto di Kevin De Bruyne; De Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli: Benvenuto Kevin.

Il Napoli ufficializza l'acquisto di Kevin De Bruyne Come scrive laprovinciacr.it: La foto con la stretta di mano di rito tra Aurelio De Laurentiis e De Bruyne segna l'inizio dell'avventura partenopea dell'ormai ex centrocampista del Manchester City, che ...