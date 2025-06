Il Napoli tratta per Juanlu Sanchez se non arriva in lista c’è Marc Pubill Di Marzio

Il Napoli si prepara a rafforzare le fasce di difesa con un colpo importante: Juanlu Sanchez del Siviglia. La trattativa, condotta con attenzione e determinazione, sembra ormai avviata verso la fumata bianca, anche se in alternativa spunta Marc Pubill dell’Almeria. Giovanni Manna è già in missione in Spagna, lavorando per portare a termine il colpo. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per il futuro azzurro.

Il Napoli ha messo nel mirino Juanlu Sanchez, laterale del Siviglia, come rinforzo per le fasce di difesa. Giovanni Manna è in missione in Spagna per il classe 2003 e ha già avuto un incontro positivo col Siviglia. L’alternativa è Marc Pubill dell’Almeria. Questo è quanto riferito dall’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio: “Incontro positivo in Spagna con il Siviglia per Janlu Sanchez, esterno destro del 2003. C’è già l’accordo con il giocatore, si continua a trattare con il club per trovare l’intesa definitiva sulla cifra. Operazione da 15 milioni di euro. Per ora, il club spagnolo non abbassa le sue pretese (e chiede una cifra pari 20 milioni di euro). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli tratta per Juanlu Sanchez, se non arriva in lista c’è Marc Pubill (Di Marzio)

