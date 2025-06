Il Napoli lancia la T-shirt ufficiale per l’arrivo di Kevin De?Bruyne 30 euro sullo store ufficiale

Il Napoli dà il benvenuto a Kevin De Bruyne con stile, lanciando la sua nuova T-shirt ufficiale! Un omaggio alla classe e alla passione partenopea, questa maglietta elegante blu navy cattura l’essenza del campione e della città. Con un prezzo di soli 30 euro sullo store ufficiale, è il modo perfetto per i tifosi di celebrare questa grande acquisizione e vivere l’energia della nuova era napoletana. La rivoluzione comincia qui.

È appena sbarcato, ma l’attesa è stata lunga e il napoli non si è lasciato trovare impreparato. Con l’arrivo del campione internazionale Kevin De?Bruyne, il club partenopeo ha deciso di dare il via a una nuova era anche fuori dal campo con la prima mossa di marketing dedicata ai tifosi: la nuova T-shirt ufficiale: elegante blu navy, che unisce lo stile della città partenopea con la personalità di uno dei centrocampisti più raffinati del panorama internazionale. L’arrivo di De Bruyne a Napoli e nel campionato italiano è un segnale forte, oltre per i tifosi, anche per far capire ancora di più, se ce ne fosse bisogno che il club di De Laurentiis ha intenzione di continuare a costruire e consolidare una realtà seria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it