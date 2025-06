Il mostro di Firenze è Zodiac fu diffamazione Definitiva la condanna dell' accusatore

Una recente sentenza mette fine a un lungo capitolo di diffamazione: la condanna definitiva di Francesco Amicone, accusato ingiustamente di collegamenti con il misterioso Mostro di Firenze e lo Zodiac Killer. La giustizia ha fatto chiarezza, riaffermando l'importanza della veritĂ e della responsabilitĂ nel mondo dell'informazione. Questa vicenda sottolinea come le false accuse possano avere conseguenze pesanti, e ci ricorda quanto sia fondamentale distinguere tra fatti e invenzioni.

Firenze, 12 giugno 2025 – E' diventata definitiva la condanna per diffamazion e di Francesco Amicone: in alcuni articoli, pubblicati in particolare su un blog, ma anche sulla rivista 'Tempi' fondata dal padre, Luigi, identificò in un'unica persona - l'ex direttore del cimitero americano dei Falciani - il responsabile dei delitti del mostro e del serial killer Usa Zodiac. Amicone non ha infatti impugnato la condanna a una pena pecuniaria di 5mila euro piĂą provvisionali a favore dei parenti dell'uomo, oggi defunto, inflittagli nei mesi scorsi dal tribunale monocratico di Firenze. Sempre a proposito di ' mostro ', slitta a venerdì prossimo, 20 giugno, l'udienza dinanzi alla corte d'appello di Genova per la discussione dell'ammissione dell'istanza di revisione della condanna all'ergastolo del postino di San Casciano, Mario Vanni.