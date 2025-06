Il mondo delle Api | l' iniziativa dell' associazione Torrione Eventi con la scuola comunale

il nostro futuro. Un’occasione unica per esplorare il mondo affascinante delle api, conoscere il loro ruolo vitale e sensibilizzare sulla tutela di queste preziose produttrici di miele. Attraverso attività interattive e workshop, grandi e piccini potranno scoprire come le api contribuiscano all’equilibrio ecologico e perché è fondamentale proteggerle. Un progetto che unisce educazione, natura e comunità, per un futuro più sostenibile e consapevole.

L’Associazione Torrione Eventi APS, in collaborazione con la scuola comunale Torrione Basso di via De Leo, lancia il progetto "Il mondo delle Api". Si tratta di una giornata educativa e coinvolgente interamente dedicata alla scoperta delle api e della loro fondamentale importanza per l’ambiente e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Il mondo delle Api": l'iniziativa dell'associazione Torrione Eventi con la scuola comunale

In questa notizia si parla di: torrione - mondo - associazione - eventi

Tra gli eventi più importanti dell'anno dedicato al mondo dei libri, il Salone internazionale del libro di Torino è alla sua trentasettesima edizione. Quest'anno la libraia non potrà esserci ma ha un'inviata speciale, la cara amica @voglio_fare_l_astronauta Caroli Vai su Facebook

Il mondo delle Api: l'iniziativa dell'associazione Torrione Eventi con la scuola comunale; Salerno: Associazione Torrione Eventi APS chiede apertura pomeridiana area mercatale - Salernonotizie.it; Torrione Eventi Aps: consegnata pergamena al sindaco di Salerno.

"Il mondo delle Api": l'iniziativa dell'associazione Torrione Eventi con la scuola comunale Scrive salernotoday.it: Si tratta di una giornata educativa e coinvolgente interamente dedicata alla scoperta delle api e della loro fondamentale importanza per l’ambiente e la biodiversità, patrocinata dal Comune di Salerno ...