Il miracolo di Vishwash unico sopravvissuto del Boeing indiano | Attorno a me solo cadaveri e pezzi d’aereo così mi sono salvato

«È successo tutto così in fretta. Quando mi sono alzato, c’erano cadaveri tutt’intorno a me». È vivo per miracolo Vishwash Kumar Ramesh, il 40enne britannico di origine indiana unico sopravvissuto del Boeing 787 del’Air India schiantatosi oggi ad Ahmedabad. Ha ferite al petto, al volto e ai piedi, ma è vigile e non sarebbe in gravi condizioni, come dimostra anche una foto che rimbalza dall’ospedale della città dell’ovest dell’India. E infatti a poche ore dal tragico incidente trova la forza di consegnare almeno una breve testimonianza ai media indiani che lo hanno rintracciato. Kumar Ramesh racconta di aver sentito un forte rumore appena 30 secondi dopo il decollo da Ahmedabad. 🔗 Leggi su Open.online