Il ministro Schillaci | Più ispezioni negli studi privati i chirurghi tornino nel pubblico

Il ministro Schillaci ha annunciato ispezioni rigorose negli studi privati, puntando a garantire la sicurezza dei pazienti e a riportare i chirurghi nel settore pubblico. Dopo la tragedia di Roma, dove una donna ha perso la vita durante una liposuzione, l’obiettivo è rafforzare i controlli e sensibilizzare i cittadini sui rischi nascosti dietro le false promesse dei social. Solo così si potrà restituire fiducia e tutela nel settore sanitario.

Dopo la morte della donna a Roma per una liposuzione: “Ho chiesto ai Nas controlli a tappeto, i cittadini devono capire che non ci si può affidare ai social”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il ministro Schillaci: “PiĂą ispezioni negli studi privati, i chirurghi tornino nel pubblico”

In questa notizia si parla di: ministro - schillaci - ispezioni - negli

Il ministro della Salute Orazio Schillaci conferma la riforma che introduce la doppia opzione per i medici di base: lavorare come liberi professionisti convenzionati o diventare dipendenti del Servizio sanitario. Cosa cambia per i pazienti - Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma una riforma che trasformerĂ il ruolo dei medici di base in Italia.

A poco più di un anno dall’approvazione del decreto elettorale sulle liste d’attesa, è ormai evidente a tutti il clamoroso fallimento del governo Meloni sul tema. Mentre la premier e il ministro Schillaci continuano a vendere quel provvedimento come la soluzione Vai su Facebook

Il ministro Schillaci: “Più ispezioni negli studi privati, i chirurghi tornino nel pubblico”; Liste di attesa. Schillaci: “La mia lettera alla Regioni? Non un atto d’accusa ma si basa su ispezione Nas. Quasi un terzo dei fondi non sono stati usati”; Irregolarità nelle liste d'attesa: scoperte da ispezioni Nas in un'Asl su 4.

Il ministro Schillaci: “Più ispezioni negli studi privati, i chirurghi tornino nel pubblico” Si legge su repubblica.it: Dopo la morte della donna a Roma per una liposuzione: “Ho chiesto ai Nas controlli a tappeto, i cittadini devono capire che non ci si ...