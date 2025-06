Il Milan punta l' altro Doué è il fratello del fenomeno del Psg Ed è già derby

Il Milan si prepara a rinforzare la propria rosa con un colpo interessante: il talento ivoriano dello Strasburgo, già noto ai tifosi di San Siro, potrebbe diventare un nuovo rossonero. Giovane, promettente e con un investimento contenuto, questo terzino si inserisce perfettamente nel progetto di crescita del club. La sfida è lanciata: il prossimo derby potrebbe vedere un volto nuovo in campo, pronto a fare la differenza.

I rossoneri sul terzino ivoriano dello Strasburgo che ha già giocato a San Siro nell'Europa League 2023-24. È giovane e ha un costo contenuto: un anno fa si è trasferito per 6,5 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Milan punta l'altro Doué, è il fratello del fenomeno del Psg. Ed è già derby

