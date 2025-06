Il Milan chiede più soldi al Napoli per Musah | contatti continui per chiudere

Il mercato infiamma le trattative: il Milan insiste con il Napoli per Musah, mentre i contatti sono continui e serrati. Yunus Musah, già pronto con le valigie in mano, aspetta solo l’ok definitivo per sbarcare a Napoli, portando entusiasmo e nuove sfide nel calcio italiano. La fumata bianca è vicina, e i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire quale sarà il suo prossimo capitolo.

Yunus Musah ha già preparato le valige e attende solo il via libera per partire alla direzione di Napoli. Il centrocampista americano, pallino. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

Napoli, è fatta per De Bruyne: ultimo via libera del giocatore per un biennale. Conte vuole Musah.

TUTTOSPORT - Musah-Napoli, proposti 5 anni da 2,5 milioni, al Milan 20 milioni più bonus Scrive napolimagazine.com: Tuttosport scrive della trattativa che potrebbe portare al Napoli Yunus Musah, centrocampista del Milan: "Non solo De Bruyne.