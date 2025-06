Il mercato dell’Al Hilal di Inzaghi procede sotto le aspettative

Lunga è la strada per l'Al Hilal di Inzaghi, che si trova a dover affrontare le sfide di un mercato deludente e ancora incerto. Dopo aver lasciato l’Inter in cerca di un progetto stimolante, il club saudita si trova ora a ripercorrere un cammino difficile, tra aspettative deluse e una realtà meno brillante del previsto. La domanda che sorge spontanea è: riuscirà questa ambiziosa operazione a decollare davvero?

Simone Inzaghi ha lasciato a sorpresa l'Inter subito dopo la finale di Champions League persa, accettando la sfida ambiziosa dell'Al Hilal, attratto da un progetto ricco e promettente. Ma a pochi giorni dalla Coppa del Mondo per Club, il panorama è tutt'altro che roseo: il mercato, annunciato come stellare, ha deluso le aspettative. Nessuna grande firma è arrivata, e i soldi arabi non sembrano più bastare a sedurre i top player europei. Lunga è La Rosa dei calciatori che hanno rifiutato le faraoniche offerte del club arabi prima tra tutti l'attaccate del Napoli, Victor Osimhen. Ora Inzaghi dovrà fare i conti con una squadra di buon livello, ma lontana dalle promesse iniziali.

