Il meglio della musica cresce al Botanique.

Il meglio della musica si sprigiona al Botanique, un festival che dal 13 giugno al 19 luglio trasforma i giardini di via Filippo Re in un palcoscenico internazionale. Dall’elettronica al pop, dal rock psichedelico alla canzone d’autore, proveniente dalla Germania, Corea, Giappone e Italia, l’edizione 2025 offre un catalogo dal vivo unico nel suo genere. Un’esperienza musicale imperdibile, resa ancora più accessibile dall’abbonamento che permette di assistere a tutte le serate, regalando emozioni senza limiti.

Dall’elettronica al pop, dal rock psichedelico alla canzone d’autore, dalla Germania alla Corea, dal Giappone all’ Italia. È immaginato come un catalogo dal vivo della più originale musica internazionale l’edizione 2025 di Botanique che va in scena dal 13 giugno al 19 luglio nei giardini di via Filippo Re. Un festival all’aperto che sperimenta anche quest’ anno la formula, che ha avuto grande successo, dell’abbonamento che permette di assistere ai concerti a prezzo contenuto. Bastano infatti 10 euro per acquistare una tessera che garantisce l’ accesso a tutti gli spettacoli. Cifra che scende a 8 per i possessori di Card Cultura e a 5 per chi ha la Card Cultura under 26. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it