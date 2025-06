Il mattone friulano si conferma ' bene rifugio' | Udine frena ma la provincia corre

il mercato immobiliare locale si mostra più resiliente che mai, con segnali di stabilità e crescita in alcune aree. Mentre Udine rallenta, la provincia si distingue per una corsa vigorosa, confermando il valore del mattone come punto di riferimento sicuro per le famiglie friulane e gli investitori. In questo scenario, investire nel settore immobiliare rappresenta ancora oggi una scelta strategica e affidabile per tutelare e accrescere il patrimonio.

La casa si conferma ancora una volta il "bene rifugio" per eccellenza per le famiglie friulane, e l'investimento immobiliare la forma più sicura, redditizia e di tutela per i risparmi dei cittadini. Questo è quanto emerso dalla presentazione dell'Osservatorio Immobiliare Fiaip di Udine e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Il mattone friulano si conferma 'bene rifugio': Udine frena, ma la provincia corre

In questa notizia si parla di: conferma - bene - rifugio - udine

Savino Del Bene Scandicci, coach Gaspari firma una conferma biennale - FIRENZE – Savino Del Bene Scandicci dà il via alla nuova stagione con la conferma biennale di coach Marco Gaspari.

11-05-2025. Splendida escursione primaverile tra Col Gentile (2076m) e Veltri (2001m). Da Forca di Pani a/r 11 km, 1250 D+. Era la prima volta sul Col Gentile che a dispetto del nome ingannevole si conferma cima non banale, se le condizioni non sono ottim Vai su Facebook

Il mattone friulano si conferma 'bene rifugio': Udine frena, ma la provincia corre; Mercato immobiliare: Udine rallenta, la provincia corre. I prezzi e i comuni in crescita; Mercato immobiliare: Udine rallenta, la provincia corre. I prezzi e i comuni in crescita.

Il mattone friulano si conferma 'bene rifugio': Udine frena, ma la provincia corre Segnala udinetoday.it: L'Osservatorio Immobiliare Fiaip di Udine e provincia ha confermato il ruolo della casa come investimento solido e sicuro.