Il Martirio di Lorenzo per celebrare i 1800 anni dalla nascita del santo

Il martirio di Lorenzo, un evento che celebra la fede e il coraggio di uno dei santi più amati della nostra tradizione. Per ricordare i 1800 anni dalla sua nascita, sabato 14 giugno 2025 alle 19.30, l’Abbazia di San Lorenzo Fuori le Mura ad Aversa ospiterà una suggestiva rappresentazione sacra. Un’occasione unica per rivivere la sua storia e rafforzare il nostro legame con il passato. Non mancate a questa serata di grande profondità spirituale.

