Il Manchester City manda un messaggio a De Bruyne e al Napoli dopo l'annuncio | un gesto di classe

Il Manchester City manda un messaggio di classe a De Bruyne e al Napoli, dimostrando rispetto e sportività. Con l’annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis, si apre una nuova entusiasmante avventura per il capitano belga in azzurro. Tra i tanti commenti di ex club, inglese e Wolfsburg, si evidenzia uno spirito di fair play e amicizia sportiva che rende questa transizione ancora più speciale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

? Cambia il centrocampo del #Milan di Massimiliano #Allegri. Tijjani #Reijnders è ad un passo dal #ManchesterCity, accordo trovato a 75 milioni di euro, bonus compresi Intanto il ds Tare è volato in Croazia per provare a portare in rossonero lo svi Vai su Facebook

