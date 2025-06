Il malore e la caduta | Luciano Guglielmi è morto in ospedale

Il mondo dello sport e della comunità locale piange la perdita di Luciano Guglielmi, scomparso all'ospedale dopo una brutta caduta in bicicletta causata da un malore improvviso. La sua passione per le due ruote e il suo spirito vivace resteranno impressi nei cuori di tutti. Luciano è stato avvistato che…

Luciano Guglielmi è morto in ospedale. Non è sopravvissuto alle conseguenze della brutta caduta in bicicletta di martedì mattina in Via San Zeno a Mazzano, a sua volta dovuta a un malore che lo ha improvvisamente colto mentre stava tornando a casa dopo una lunga pedalata.

