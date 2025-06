Il look alternativo di Elle Fanning per le prossime cerimonie in arrivo

Il look alternativo di Elle Fanning per le prossime cerimonie promette di essere un vero ispirazione. L’estate ci invita a sperimentare con capi colorati e originali, perfetti per brillare in ogni occasione speciale. Tra le nuance di tendenza, il giallo burro si conferma una scelta elegante e fresca, come dimostra l’ultimo outfit dell’attrice. Pronte a scoprire come interpretare questo stile audace e sofisticato?

L'estate ci spinge a sperimentare con capi colorati e originali, da indossare durante le cerimonie. Tra le nuance di tendenza da scegliere c'è il giallo burro, parola di Elle Fanning (e non solo). Recentemente, l'attrice ha optato per un tailleur elegante firmato Givenchy di Sarah Burton composto da una giacca con spalle over in stile anni '80 e dei pantaloni ampi. Per presenziare al Festival di Cannes 2025, anche Diane Kruger ha scelto una creazione luminosa di Givenchy by Sarah Burton. Look meno recente, ma pur sempre valido per le cerimonie estive, è quello di Lila Moss in Gucci: blazer e shorts si possono indossare anche separati.

