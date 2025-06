Il lancio di MindsEye è disastroso e Sony effettua i rimborsi immediati come con Cyberpunk 2077

Il debutto di MindsEye 232 si è trasformato in un vero e proprio disastro mediatico e tecnico, con critiche feroci e malcontento diffuso tra gli utenti. Come successo con Cyberpunk 2077, Sony ha prontamente deciso di effettuare rimborsi immediati per placare l’ira dei fan e contenere i danni. Ma cosa ha davvero causato questo fallimento così clamoroso? Scopriamolo insieme.

Il debutto di MindsEye si è trasformato in un vero e proprio disastro mediatico e tecnico. L’atteso action-avventura in single player sviluppato da Build a Rocket Boy e pubblicato da IO Interactive, è stato lanciato il 10 giugno 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, ma le prime ore post-lancio sono state segnate da critiche feroci e malcontento diffuso da parte del pubblico. Gli utenti lamentano un’ottimizzazione disastrosa, gravi problemi di stabilità, numerosi bug visivi e cali di framerate che rendono l’esperienza quasi ingiocabile, soprattutto su PS5 e PC. Come segnalato da The Gamer, il clamore negativo ( con tanto di bug iconici di Assassin’s Creed Unity ) ha subito avuto un effetto tangibile: Sony ha avviato rimborsi immediati agli utenti PlayStation, anche in casi in cui il gioco era già stato scaricato e utilizzato, violando di fatto le sue consuete rigide politiche. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il lancio di MindsEye è disastroso e Sony effettua i rimborsi “immediati” come con Cyberpunk 2077

