il killer delle piante devasta piazza garibaldi viene subito individuato

ore successive, le autorità hanno identificato il responsabile: un individuo con un passato di atti vandalici, ora smascherato grazie alle telecamere di sorveglianza e alla pronta collaborazione dei cittadini. La scoperta ha riacceso il senso di comunità, dimostrando che insieme si può proteggere il patrimonio pubblico e mantenere viva la bellezza della nostra città. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di vigilare e agire tempestivamente per preservare il nostro territorio.

Era stata inaugurata a tempo di record, lo scorso 19 maggio, per renderla fruibile in vista del Falcomics che sarebbe cominciato di lì a tre giorni. Ecco perché ieri, all’alba, quando un cittadino si è trovato in piazza Garibaldi dinanzi alla devastazione delle essenze floreali stentava a crederci. Le foto, pubblicate sul popolare gruppo Facebook ‘La sai l’ultima a Falconara?’, hanno suscitato reazioni, commenti e indignazione. E così, già nelle ore successive, il Comune aveva provveduto a ripiantumare nuove specie, ripristinando il decoro in quella che, per i falconaresi, è "la piazza della giostra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it