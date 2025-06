il killer delle escort altri resti sospetti nel giardino degli orrori

Il mistero avvolge ancora il caso del killer delle escort, con nuovi resti trovati nel giardino degli orrori di Monsummano. I frammenti umani scoperti alimentano dubbi e inquietudine sulla vera portata dell’oscura vicenda. Le indagini serrate dei carabinieri continuano a svelare dettagli inquietanti, mentre la comunità si interroga su quanto si nasconda dietro questa terribile storia. La verità è ancora distante, ma ogni scoperta avvicina alla chiarezza definitiva.

MONTECATINI TERME (Pistoia) Potrebbero essere tracce e frammenti di resti umani quelli rinvenuti ieri nel giardino della casa di Vasile Frumuzache, in via Rubattorno a Monsummano, Pistoia, dai cani molecolari del Sis, la sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri, e dai carabinieri di Monsummano e del comando provinciale che per tutto il giorno sono stati impegnati nelle operazioni di scavo. Il sospetto che Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni, reo confesso dell’ omicidio Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato lo scorso 15 maggio, e di Ana Maria Andrei, 27 anni rumena, scomparsa da Montecatini un anno fa, possa aver ucciso altre donne è molto alto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net