Il guardaroba della Regina Elisabetta e la sua amicizia con Angela Kelly diventa uno spettacolo teatrale

Il guardaroba della Regina Elisabetta e l’intensa amicizia con Angela Kelly prendono vita sul palcoscenico in “By Royal Appointment”, uno spettacolo coinvolgente scritto da Daisy Goodwin. Al Theatre Royal di Bath, il pubblico viene condotto in un viaggio emozionale tra 15 abiti simbolici, espressione di una comunicazione silenziosa e potente. Un’occasione unica per scoprire il lato nascosto di una delle regine più amate al mondo.

Si chiama By Royal Appointment la pièce scritta dalla scrittrice Daisy Goodwin in questi giorni in scena al Theatre Royal di Bath. Si tratta di «un viaggio emotivo in 15 abiti», gli strumenti che la defunta sovrana ha sempre usato per comunicare, raccontato attraverso la relazione con i suoi collaboratori.

