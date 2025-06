Il grande ritorno degli Avenged Sevenfold conquista Milano

attese del panorama metal internazionale. Con il loro sound esplosivo e la presenza scenica coinvolgente, gli Avenged Sevenfold promettono di regalare un concerto indimenticabile, riaccendendo la passione di milioni di fan italiani. Preparati a vivere un’esperienza unica: Milano si trasformerà nel cuore pulsante del metal mondiale. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa storica serata!

Gli AVENGED SEVENFOLD annunciano un’unica data in Italia! La band californiana simbolo dell’heavy metal moderno porta tutta la sua energia a Milano la prossima estate: 16 giugno 2025 – Milano, Carroponte. Una notizia che ha fatto tremare la scena metal italiana, con i fan che da anni aspettavano il ritorno della band di M. Shadows nella penisola. Il Carroponte di Sesto San Giovanni si prepara ad accogliere una delle formazioni piĂą influenti e controverse del panorama rock contemporaneo, capace di trasformare ogni live in un’esperienza sonora totalizzante. Dalle origini ribelli al successo planetario. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il grande ritorno degli Avenged Sevenfold conquista Milano

In questa notizia si parla di: milano - ritorno - avenged - sevenfold

Voli Ancona-Milano e ritorno soppressi, giornata da incubo per alcuni passeggeri bloccati in aeroporto - Giornata da incubo all'aeroporto di Falconara per i passeggeri delle tratte Ancona-Milano, con la cancellazione dei voli BQ1928 e BQ1929.

AVENGED SEVENFOLD: setlist e video dalla prima data del tour; Scaletta Avenged Sevenfold a. Carroponte, 16 giugno 2025; AVENGED SEVENFOLD | 16 GIUGNO.

Avenged Sevenfold: UFFICIALE in concerto a Milano a giugno 2025, unica data italiana. Tutte le info e biglietti Come scrive virginradio.it: La combinazione di tecnologia e performance dal vivo è diventata un marchio distintivo degli Avenged Sevenfold, offrendo agli spettatori uno spettacolo immersivo e magnetico.