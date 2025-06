Il gesto di Chiara ha commosso i fan | il legame con quella che è stata anche la sua famiglia è ancora forte

Il gesto di Chiara ha commosso i fan, rafforzando il legame che unisce la famiglia Ferragnez. Con un ultimo, toccante saluto condiviso con milioni di followers, Fedez ha annunciato la scomparsa della cara nonna Luciana, figura fondamentale nella sua vita e nel suo cuore. Un tributo sincero a una donna che ha lasciato un’impronta indelebile, dimostrando che l’amore e i ricordi sono più forti della perdita.

U n ultimo, emozionante, saluto, condiviso con milioni di fan. Con un post sobrio e carico di emozione, Fedez ha annunciato la scomparsa della sua amata nonna Luciana, venuta a mancare all'età di 94 anni. Una figura centrale nella vita del rapper, non solo per i legami familiari, ma anche per la sua presenza affettuosa nel mondo pubblico e social dell'artista. Luciana Violini era apparsa più volte nella docu-serie The Ferragnez e in vari contenuti digitali condivisi con i fan. Fedez l'aveva sempre descritta come un pilastro della sua infanzia e della sua crescita, tanto da dedicarle spesso momenti teneri e ironici anche online.