Il gelo al processo | Prima o poi ti ammazzerò

Il gelo del processo si è infine spezzato, rivelando la cruda realtà di un giovane uomo travolto dalla rabbia e dalla violenza. La prima sentenza emessa a Como ha segnato un passaggio cruciale, mettendo in luce le conseguenze devastanti di un passato fatto di minacce e aggressioni. Mentre il verdetto viene pronunciato, si apre una riflessione sull’importanza della giustizia nel fermare questa spirale di violenza.

La prima sentenza per il ventiseienne di Broni Said Cherrah, era stata letta a Como il 9 gennaio di quest'anno, dopo essere stato espulso dall'aula a causa dell'ennesimo e incontenibile scatto di rabbia nei confronti della sua ex compagna ("Mi dispiace che non sei morta, ma ti ucciderò"), una ragazza di un anno più giovane, residente a Erba, minacciata dall'imputato in gabbia. Non aveva potuto sentire i giudici pronunciare la lettura della condanna a 11 anni di reclusione, a cui ora si sono aggiunti i 10 del Tribunale di Monza. Davanti al Tribunale Collegiale di Como, era arrivato per rispondere delle accuse contenute in due fascicoli riuniti.