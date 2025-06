Il gas si stabilizza sui 36,4 euro al megawattora

Il mercato del gas si conferma stabile, con quotazioni che oscillano intorno ai 364 euro al megawattora, mentre il prezzo spot rimane invariato a circa 36 euro. Il future di luglio, in crescita dell’1,34%, si avvicina ancora di più a questa soglia, segnalando un lieve ottimismo tra gli operatori. Resta da vedere come si evolverà questa dinamica nei prossimi giorni, mentre le tensioni e la domanda continuano a influenzare il settore.

