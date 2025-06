Il gas apre in rialzo sul mercato di Amsterdam +0,9%

Il gas apre in forte rialzo sul mercato di Amsterdam, segnando un passo deciso verso nuovi confini per i prezzi europei. I future TTF, riferimento imprescindibile per il metano nel continente, salgono dello 0,88% a 36,23 euro al megawattora, riflettendo le tensioni e le opportunità del settore energetico. Questa tendenza potrebbe influenzare le nostre bollette e le strategie di approvvigionamento nel prossimo futuro.

Avvio in rialzo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, salgono dello 0,88%, a 36,23 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Il gas apre in rialzo sul mercato di Amsterdam (+0,9%)

In questa notizia si parla di: mercato - rialzo - amsterdam - apre

Il gas chiude in rialzo sul mercato di Amsterdam (+0,7%) - Il mercato del gas ad Amsterdam ha registrato una chiusura positiva, con i future Ttf che hanno guadagnato lo 0,7%, portandosi a 35,29 euro al megawattora.

? Sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa Leggi l'articolo #gas Vai su Facebook

Il gas apre in rialzo sul mercato di Amsterdam (+0,9%); Il gas apre in rialzo sul mercato di Amsterdam (+0,9%); Il gas apre in rialzo sul mercato di Amsterdam (+0,9%).

Il gas apre in rialzo sul mercato di Amsterdam (+0,9%) Lo riporta quotidiano.net: I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, salgono dello 0,88%, a 36,23 euro al megawattora.