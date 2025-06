il futuro incerto del nord stream tra stop ue e ipocrisie

Il futuro del Nord Stream si tinge di incertezza e tensione tra ambizioni politiche e ipocrisie internazionali. Mentre l’UE cerca di mettere una pietra sopra il gasdotto simbolo di legami europei e russi, le decisioni sovranazionali si fanno sempre più complesse e controverse. La proposta di vietare le transazioni su Nord Stream 1 e 2 rischia di lasciare un segno indelebile sulle relazioni energetiche e geopolitiche, delineando un nuovo scenario da monitorare con attenzione.

L’ Unione Europea  vuole mettere definitivamente una pietra sopra al gasdotto Nord Stream  che collega direttamente Russia e Germania e al momento è totalmente fuori uso, sabotato da un commando ucraino nel settembre 2022. Nel 18esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, che deve essere in realtĂ ancora approvato, la Commissione ha proposto di vietare ogni transazione per Nord Stream 1 e 2, i due bracci della pipeline, escludendo così la possibilitĂ di un utilizzo futuro da parte di operatori di Paesi dell’Unione. Una pipeline russa (Ansa). «Non c’è ritorno» al passato, ha affermato la presidente Ursula von der Leyen che all’inizio di maggio aveva presentato un piano per l’abbandono di ogni tipo di cooperazione energetica con la Russia a partire dal 2027. 🔗 Leggi su Lettera43.it