Il Forlì blinda la difesa con la conferma di Lorenzo Saporetti

Il Forlì Calcio si conferma sempre più forte, blindando la propria difesa con la riconferma di Lorenzo Saporetti, un pilastro della retroguardia biancorossa. Dopo Nicola Farinelli, l’annuncio di Saporetti, centrale di grande esperienza e qualità, rafforza ulteriormente il progetto del club per la prossima stagione in Serie C. La squadra si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo, puntando tutto sulla solidità e sulla determinazione di un organico affidabile e competitivo.

