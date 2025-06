Il festival che guarda alla mediocrità come condizione creativa contro il successo a tutti i costi

il Festival BriUp si propone come un'irriverente boccata d'aria fresca, sfidando le logiche del successo a tutti i costi e valorizzando la mediocrità come spazio di libertà e sperimentazione. Dal 27 al 29 giugno, nel suggestivo Monastero della Misericordia di Missaglia, questo evento gratuito porta musica, arte visiva, performance e molto altro, celebrando la provincia come autentico cuore creativo e di innovazione. Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore della semplicità e dell’imperfezione.

Dal 27 al 29 giugno nella suggestiva cornice del Monastero della Misericordia di Missaglia, torna BriUp, il festival multidisciplinare gratuito che da quattro anni racconta, trasforma e celebra la provincia come spazio di creazione, riflessione e possibilità.

