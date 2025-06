Il dramma di Cairo Montenotte | chi era il giovane che si è tolto la vita dopo la mancata ammissione alla maturità

Una tragedia sconvolge Cairo Montenotte: un giovane studente di 19 anni si è tolto la vita dopo la delusione di non aver superato l’esame di maturità. Un episodio che evidenzia quanto lo stress e le aspettative possano diventare insostenibili per i giovani. È essenziale riflettere sul ruolo di un supporto adeguato e sulla prevenzione del disagio giovanile, affinché nessuno si trovi a dover affrontare da solo il peso delle proprie emozioni.

A volte, il peso delle aspettative scolastiche può diventare insostenibile. A Cairo Montenotte, in provincia di Savona, una tragedia ha colpito l’intera comunità: un ragazzo di 19 anni, studente dell’ ITIS Patetta, si è tolto la vita mercoledì 11 giugno dopo aver appreso di non essere stato ammesso all’ esame di maturità. La notizia ha sconvolto il paese e acceso i riflettori sul disagio giovanile e sulla necessità di sistemi di supporto psicologico più efficaci per gli studenti. Chi era il giovane di 19 anni. Il giovane, di origini maghrebine, era conosciuto da amici e familiari come un ragazzo timido e introverso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it