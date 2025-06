Il dottore mi ha detto ‘sei guarita dal cancro’ Sono le parole più belle che abbia mai sentito nella vita

Il sorriso di Carolina Marconi si illumina di gioia: le parole “Sei guarita dal cancro” rappresentano la vittoria più grande della sua vita. Dopo anni di battaglie, operazioni e controlli incessanti, la notizia ricevuta durante l’ultimo check-up è un vero e proprio miracolo. La sua storia di speranza e resilienza ispira chi affronta sfide simili, ricordandoci che la forza interiore può superare ogni ostacolo. L’oncologo le ha detto: “Carolina, stai…”, e il suo volto racconta già tutto.

