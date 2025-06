il divario educativo uno studente su tre fatica a leggere e scrivere

Il divario educativo colpisce un giovane su tre, rendendo difficile leggere e scrivere con sicurezza. Un report di Caritas Ambrosiana di tre anni fa usava la metafora dei "pavimenti appiccicosi" per descrivere questa povertà intergenerazionale che si trasmette di generazione in generazione. La precarietà culturale ed economica diventa un ciclo da spezzare: solo intervenendo con efficacia si può costruire un futuro di opportunità e speranza.

Un report di tre anni fa di Caritas Ambrosiana parlava di “ pavimenti appiccicosi “, metafora particolarmente efficiente per illustrare il fenomeno della povertà intergenerazionale. In sostanza, la precarietà è in molti casi “ereditaria“: chi vive in famiglie con background culturale, economico, sociale fragile, ha più probabilità di rivivere le stesse difficoltà dei genitori e dei nonni e di tramandarle ai propri figli. Il rapporto AlmaLaurea presentato l’altro giorno in UniBs lo conferma: chi viene da famiglie di laureati ha più probabilità di laurearsi e trovare un lavoro in linea con studio ed aspettative, e viceversa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it