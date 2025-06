il divagante affetto per il mondo della dottoressa ornella vanoni

una celebrazione che rende omaggio alla sua straordinaria carriera e al suo profondo legame con Milano. Ornella Vanoni, già icona senza tempo, si conferma ancora una volta interprete di passione e talento, arricchendo il patrimonio culturale della nostra città e lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti noi.

Dottoressa Vanoni. Non che ce ne fosse così strettamente bisogno, perché una come l'Ornella il premio del magistero l'aveva già acquisito dalla sua molteplice ed enciclopedica vita d'artista.  Ma da ieri pomeriggio, c'è qualcosa in più che unisce la più longeva e poliedrica voce della musica italiana alla sua città , Milano: l'Università Statale, nell'Aula Magna della Ca' Granda, ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Musica, Culture, Media e Performance. Un riconoscimento che sancisce un legame biografico, sentimentale e intellettuale.   Ornella Vanoni, nata a Milano il 22 settembre 1934, abitato da settant'anni il panorama culturale e artistico di questa città della quale ha attraversato, come una fiammeggiante salamandra, tutte le stagioni, le temperie e le mode facendosene interprete, ma senza mai farsi omologare, senza confondersi nelle convenzioni, rimanendo, nel cambiamento, fedele a se stessa e alla sua identità di donna e di artista libera.