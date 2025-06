Il discorso di Jaylen Brown sul clima e gli atleti italiani avulsi dalla realtà

Il recentissimo discorso di Jaylen Brown sul clima ha acceso i riflettori su un tema cruciale: la responsabilità degli atleti nel sensibilizzare l’opinione pubblica. In Italia, invece, molti sportivi sembrano distanti dalla realtà quotidiana, relegati a un ruolo puramente sportivo che rischia di limitarne il potenziale di influenza. È il momento che anche gli atleti italiani si facciano portavoce di cambiamenti concreti e sostenibili, perché il loro ruolo può andare ben oltre il campo.

Gli atleti professionisti italiani, tolta qualche eccezione, sono spesso avulsi dalla realtà. Vivono in un mondo parallelo che noi, il pubblico, continuiamo a giustificare e proteggere, pensando che il loro ruolo nella società debba limitarsi al campo da gioco. Gli Stati Uniti hanno tanti difetti, ma il loro sistema sportivo non è inserito in un cassetto d'oro chiuso a chiave e separato da tutto il resto. Lo conferma il caso del cestista Jaylen Brown, la cui genialità è sì eccezionale, ma fa parte di un trend in cui lo sportivo americano – per citare LeBron James – è chiamato a essere «more than an athlete».