il diritto alla normalità, superando le barriere dell’indifferenza e della distanza sociale. Dietro le luci sfavillanti di Milano, le storie di esclusione restano invisibili, ma sono un richiamo forte a riflettere sulla nostra società. È tempo di riconsiderare ciò che consideriamo normale e di agire per un cambiamento reale, perché il vero progresso si misura anche dalla capacità di includere chi oggi vive ai margini.

Gli ultimi, gli esclusi sono sotto i nostri occhi ma facciamo finta di non vederli. La povertà mette a disagio, specie se ci viene sbattuta in faccia mentre siamo al centro di una delle città più ricche e à la page del mondo. A Milano, anche sotto il Duomo, capita che il lusso conviva con il disagio più estremo, che però è relegato a dettaglio. I due mondi non si incontrano nemmeno per sbaglio. O forse no? Perché c’è qualcuno che ha voluto cambiare questo paradigma, ribaltando il concetto di “inclusione”. È il bar Girevole, creato dall’Associazione San Fedele in via Hoepli 3D, per dare uno spazio dove anche le persone senza dimora possono vivere momenti di convivialità come succede in qualunque bar del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it