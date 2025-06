il diavolo veste prada 2 emily blunt aggiorna i fan sulle riprese del sequel

Emily Blunt, protagonista e volto noto del sequel de Il diavolo veste Prada 2, aggiorna i fan con entusiasmo sulle imminenti riprese. Dopo anni di attesa, l’atteso ritorno della fashion saga prenderà vita questa estate, portando sul grande schermo nuove avventure nel mondo della moda e dell’eleganza. Con il cuore pieno di aspettative, i fan si chiedono quali sorprese riserverà il nuovo capitolo, che promette di essere all’altezza dell’originale...

Con il sequel ormai ufficiale, i fan aspettano solo di sapere quando avranno inizio le riprese del film che arriverĂ 20 anni dopo l'originale Un anno dopo essere stato annunciato ufficialmente, Il diavolo veste Prada 2 entrerĂ finalmente in produzione quest'estate. Pur mantenendo un certo riserbo sui dettagli del prossimo sequel del film campione d'incassi della stagione 2006, adattamento cinematografico del romanzo di Lauren Weisberger, Emily Blunt ha rivelato che il film entrerĂ in produzione il mese prossimo, e una volta sul set riprenderĂ il ruolo di Emily Charlton. "Mi è permesso dirlo?", ha chiesto Blunt al suo agente con una risata prima di condividere la notizia con Entertainment Tonight, scherzando: "Si capisce che sto evitando di rispondere alla domanda? Si capisce che non . 🔗 Leggi su Movieplayer.it