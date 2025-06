Il delitto Tobagi e quelle relazioni sparite | Sapevano che il giornalista era nel mirino

Il delitto Tobagi è finalmente svelato, ma resta ancora un’ombra sul passato. La Cassazione ha fatto luce su alcuni misteri legati all’omicidio del giornalista, assassinato nel 1980 da un commando terroristico. Tuttavia, molte domande rimangono senza risposta: sapevano davvero chi era Tobagi e quali relazioni si nascondevano dietro quella tragica vicenda? La verità è più complessa di quanto si pensasse, e il suo eco risuona ancora oggi.

Milano, 12 giugno 2025 – La Cassazione mette la parola fine su una vicenda giudiziaria che ha fatto luce su alcuni dei misteri legati all'omicidio di Walter Tobagi, il giornalista assassinato in via Salaino, il 28 maggio 1980, con 5 colpi di pistola esplosi da un commando di terroristi facenti capo alla Brigata XXVIII marzo. Giovani, provenienti da famiglie della borghesia milanese, che attraverso quel "biglietto da visita" puntavano a entrare nelle Brigate Rosse. Confermando e rendendo definitiva l'assoluzione dell'ex magistrato Guido Salvini, finito sotto processo con l'accusa di diffamazione per aver espresso pubblicamente i suoi dubbi sulla verità ufficiale, evidenzia, sulla stessa linea della Corte d'Appello di Brescia, i fatti che sono "storicamente accertati": l'esistenza di "più relazioni" redatte dall'allora appuntato dei carabinieri Dario Covolo "sulla base delle informazioni ricevute" da un confidente, Rocco Ricciardi, il "postino di Varese". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it