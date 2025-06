Il decollo poi un rumore Disastro aereo oltre 200 morti | l’agghiacciante racconto del superstite

Un decollo che si trasforma in tragedia: un aereo di Air India precipita, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di oltre 200 vittime. Mentre il mondo tenta di comprendere le cause di questa catastrofe, i sopravvissuti e le indagini si concentrano su dettagli ancora misteriosi. Cosa ha scatenato il disastro? Le risposte arriveranno solo con l’analisi della scatola nera, ma intanto il dolore e la curiosità crescono...

Un Boeing 787 appartenente alla compagnia Air India è precipitato in circostanze ancora da chiarire, con 242 persone a bordo. Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Ahmedabad, in India, quando, poco dopo il decollo, ha perso quota finendo al suolo. Al momento, le cause esatte dell’incidente non sono ancora note, e si attende il recupero della scatola nera per ottenere informazioni decisive. Prime analisi visive: si indaga su anomalie strutturali e ambientali. In rete, e in particolare sulla piattaforma X, numerosi utenti esperti in aviazione stanno analizzando in dettaglio foto e video del Boeing nei secondi precedenti alla caduta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it