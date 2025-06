Il cuoco Davide Scabin è un’ex rockstar | Oggi non bevo più e faccio il digiuno intermittente

Davide Scabin, icona della cucina piemontese e chef stellato, ha tracciato un percorso straordinario nel panorama gastronomico italiano. Dopo aver rivoluzionato il suo approccio, oggi sceglie di abbracciare uno stile di vita più consapevole, come il digiuno intermittente. La sua storia dimostra che anche i grandi innovatori evolvono, e la passione per la buona cucina si unisce alla ricerca del benessere. Ecco come l’esperienza e la trasformazione si incontrano nel suo nuovo capitolo.

Davide Scabin è uno dei cuochi piemontesi piĂą celebri di sempre. Ha aperto Combai, il suo primo ristorante, nel 1965. Nel 2011 ha ricevuto due stelle Michelin e ha concluso l’attivitĂ dieci anni dopo. Nel frattempo lui è diventato executive chef del Grand Hotel Sitea di Torino. Dove dirige anche lo stellato Carignano e il bistrot Carlo e Camillo. «La cucina italiana oggi è ferma», dice in un’intervista a Isabella Fantigrossi per il Corriere della Sera. Secondo lui «non c’è fermento. Non ci sono fratture che fanno nascere il nuovo. Per dire, nella frattura in Francia tra chef creativi e tradizionalisti si infilò la Spagna la cui cucina ha poi dominato per molto tempo. 🔗 Leggi su Open.online

