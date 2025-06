Il crollo del braccio di una gru in un cantiere ad Albiate | rinviato a giudizio il noleggiatore un anno al responsabile della manutenzione

Albiate (Monza Brianza), 12 Giugno 2025 – Poco prima delle 7.30 un rumore assordante e il braccio della gru lungo sei metri che crolla e si abbatte contro la recinzione, il giardino e una parte della palazzina vicina al cantiere dove era montata. Pulisce il treno e si ferisce. Sarà risarcito La sentenza . Per questo infortunio sul lavoro, accaduto l'1 giugno del 2022 in via Cesare Battisti, ad Albiate, e che fortunatamente non aveva provocato alcun ferito, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Andrea Giudici ha condannato per crollo colposo di costruzioni a un anno con la pena sospesa il responsabile della manutenzione della gru e ha rinviato a giudizio il titolare della ditta che aveva messo a disposizione la gru nel cantiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il crollo del braccio di una gru in un cantiere ad Albiate: rinviato a giudizio il noleggiatore, un anno al responsabile della manutenzione

