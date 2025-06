Il corriere della droga arrestato sulla E45

Un'operazione di grande impatto scuote il Salernitano: un'importante rete di spaccio, tra corrieri e droga shop, smascherata dai carabinieri. Dieci persone finite in manette, tra cui alcuni già detenuti, e un'indagine che mette in luce un sistema criminale radicato nel territorio. La lotta alla droga si intensifica, dimostrando che nessuno può sfuggire alla legge. La battaglia continua, per garantire sicurezza e legalità nelle nostre comunità .

Spaccio di droga, sia tramite corriere sia nei droga shop, nel Salernitano. Ieri i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito un’ordinanza del gip di Salerno che applica la misura cautelare in carcere nei confronti di dieci persone, di cui cinque giĂ detenute per altra causa. Agli indagati - nove uomini e una donna - la direzione distrettuale antimafia di Salerno contesta, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti operante tra Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Cava de’ Tirreni. All’operazione di polizia giudiziaria hanno preso parte anche i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Cesena e della stazione carabinieri di Mercato Saraceno che, al termine di accurate e mirate ricerche sono riusciti a rintracciare, in un area di sosta della E45, un 37enne camionista nato ad Avellino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il corriere della droga arrestato sulla E45

