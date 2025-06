Il Consiglio di Stato dice no al biodigestore di Chianche PRC Irpinia | Vittoria dei territori e della lotta

Il Consiglio di Stato mette un punto fermo nella battaglia ambientalista, confermando che il biodigestore di Chianche non ha futuro. Una vittoria significativa per le comunità di Altavilla Irpina, Montefusco, Santa Paolina, Petruro Irpino e Tufo, che da anni si oppongono a un progetto ritenuto dannoso e fuori misura. La lotta dei territori si rafforza, dimostrando che la tutela ambientale e il rispetto delle comunità devono prevalere su logiche industriali superficiali. La vittoria rappresenta un segnale forte di resistenza e responsabilità.

Il Consiglio di Stato ha confermato oggi ci√≤ che le comunit√† di Altavilla Irpina, Montefusco, Santa Paolina, Petruro Irpino e Tufo sostengono da anni: Il biodigestore a Chianche √® un progetto incompatibile con il territorio e frutto di un metodo amministrativo sordo e irresponsabile.

