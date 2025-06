Il Comune mette a disposizione del Coni anche la palestra di Colle Pineta per Lo sport non va in vacanza

L'estate si anima con energia e passione grazie all'iniziativa "Lo sport non va in vacanza"! Il Comune di Colle Pineta, sostenendo il Coni, apre le porte della palestra per coinvolgere oltre 100 giovani in attività sportive e ricreative, dimostrando che lo sport rimane un faro di socialità anche durante le vacanze. Un'occasione imperdibile per divertirsi, crescere e condividere momenti indimenticabili. E questo è solo l'inizio di un'estate all'insegna dello sport e dell'amicizia!

È iniziata l'edizione 2025 de "Lo sport non va in vacanza" e il Comune mette a disposizione del Coni anche la palestra di Colle Pineta per altri 100 ragazzi. Hanno preso il via dunque le attività ludicosportive organizzate dal Coni nell'ambito del progetto "Lo sport non va in vacanza", edizione.

Sono state pubblicate questa mattina sul sito del Comune le graduatorie di ammissione alle attività de “Lo sport non va in vacanza - XXII EDIZIONE ATTIVITÀ ESTIVA 2025” ? È possibile consultarle al link: https://www.comune.pescara.it/documento-sgd/ Vai su Facebook

