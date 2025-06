Il City e il Wolfsburg salutano con onore De Bruyne Juan Jesus ‘s’intromette’

Dopo settimane di aspettative e rumors, il calcio italiano si anima con l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. Il trasferimento del fuoriclasse belga rappresenta un vero colpo di scena, portando nuova energia e ambizioni ai partenopei. Con il benvenuto del club e dei tifosi, il “Re Kevin” è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio italiano, lasciando il suo segno indelebile in città e oltre.

Dopo settimane di trepidante attesa, oggi pomeriggio Kevin De Bruyne è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio è arrivato come di consueta dal presidente De Laurentiis su X. Dopo l’annuncio ufficiale di De Laurentiis e quello della SSC Napoli, il club azzurro ha pubblicato una foto sui suoi profili per accogliere De Bruyne: “Re Kevin è qui”. Ai messaggi ufficiali sono seguiti gli auguri delle sue ex società, Manchester City e Wolfsburg, Gli auguri di City e Wolfsburg a De Bruyne e l’intromissione di Juan Jesus. “Kevin De Bruyne si unirà al Napoli, mettendo fine a un rapporto di successo durato 10 anni con il City” è stato il messaggio di addio del suo ex club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it