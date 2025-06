Il cinema sbarca alla Manfrediana

Il cinema sbarca alla Manfrediana di Faenza, portando magia e sognatori sotto le stelle. L’edizione 2025 di ‘Sub Astra’, l’appendice estiva del Noam Off, trasforma la biblioteca in un cinema all’aperto, tra film d’autore e incontri con grandi protagonisti del cinema. Una serata imperdibile che unisce cultura e convivialità, creando un’atmosfera unica nel cuore della città. Si comincia oggi alle 21.15 con la proiezione di...

Il cinema in biblioteca, seduti sul prato del chiostro, sotto le stelle. Si intitola appunto ‘Sub Astra’ l’edizione 2025 del Noam Off – appendice estiva del festival del cinema del Nord America che si tiene ogni anno in città – la quale sbarca all’interno della Manfrediana di Faenza con una doppia serata dedicata al cinema d’autore e agli incontri con personaggi del mondo della settima arte. Si comincia oggi alle 21.15 con la proiezione di ‘Eephus’, opera prima di Carson Lund, ambientato negli anni ‘90 in una cittadina del Massachusetts, ha come protagonisti un gruppo di uomini di mezza età le cui vite sono scandite dal baseball e dai suoi riti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cinema sbarca alla Manfrediana

