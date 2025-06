Il Cinema in piazza Riccardo Scamarcio con Tre metri sopra il cielo a 21 anni dall’uscita

Preparati a rivivere le emozioni di "Tre metri sopra il cielo" con Riccardo Scamarcio in una serata indimenticabile nel cuore di Monte Ciocci. A 21 anni dalla sua uscita, il film cult torna sul grande schermo durante il Cinema in Piazza Riccardo Scamarcio, portando sul palco un mix di nostalgia e nuova energia. Non perdere questa occasione unica: sabato 14 giugno alle 21.15, immergiti in una storia che ha segnato generazioni e vivi un'esperienza cinematografica senza precedenti.

Riccardo Scamarcio a Il Cinema in Piazza farà rivivere il film cult "Tre metri sopra il cielo" a 21 anni dall’uscita nelle sale. Appuntamento sabato 14 giugno, alle 21.15, a Monte Ciocci Davvero galeotto fu il libro e chi lo scrisse, ma anche il film. È la storia di Tre metri sopra il cielo’. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il Cinema in piazza, Riccardo Scamarcio con "Tre metri sopra il cielo" a 21 anni dall’uscita

