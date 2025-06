Il centrodestra si rilancia | Parola d’ordine compattezza Mobilitazione vicini alla gente

Il centrodestra si rilancia con rinnovata energia, puntando su compattezza, mobilitazione e vicinanza alla gente. Dopo un anno dalle ultime elezioni, la coalizione si presenta forte e unita, pronta a consolidare il suo ruolo sul territorio. Martedì sera al Bestehub, leader e cittadini hanno rafforzato il messaggio: l’unità fa la forza, e il futuro si costruisce insieme, con determinazione e entusiasmo.

Il Centrodestra, ad un anno dalle elezioni riparte dall’unione della coalizione. Si sono presentati uno accanto all’altro martedì sera al Bestehub, proprio per dar vita al senso di unione che in questi mesi ha barcollato. Parola d’ordine compattezza. Il primo a porla in risalto è stato il consigliere Stanasel (Lega), vicepresidente del Consiglio Comunale. "oggi, a Prato, dimostriamo con questo evento che siamo tutti uniti e compatti. Pur avendo bisticciato fra noi puntiamo comunque a fare tanto, siamo, nella realtĂ , coloro che hanno presentato il maggior numero di atti in questo anno. Dobbiamo continuare con questo modello sano, tutti insieme". 🔗 Leggi su Lanazione.it