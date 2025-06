Il centro sportivo è green Energia dai pannelli solari

Il centro sportivo Monsignor Parazzini a Castiglione d’Adda si trasforma in un esempio di sostenibilità grazie ai pannelli solari di Enegreen spa. Con un impianto fotovoltaico da 20 kW e sistema di accumulo da 40 kWh, questa innovazione riduce l’impatto ambientale e promuove un futuro più green. Un passo deciso verso efficienza energetica e rispetto per il pianeta, che segna l’inizio di una nuova era per lo sport e la comunità.

CASTIGLIONE D'ADDA (Lodi) Una vera rivoluzione sostenibile ha preso forma al centro sportivo Monsignor Parazzini, quartier generali della Frassati Calcio, grazie a un innovativo progetto di efficientamento energetico realizzato da Enegreen spa, azienda di Codogno da tempo al fianco della società sportiva come sponsor. Il cuore del progetto è rappresentato da un impianto fotovoltaico da 20 kW, con sistema di accumulo da 40 kWh, che copre i principali consumi energetici della struttura: illuminazione del campo, spogliatoi, servizi ausiliari. A completare l'intervento, una caldaia a doppia condensazione, abbinata a un bollitore da 3mila litri e un impianto solare termico che lavora in sinergia con la resistenza elettrica, garantendo una fornitura costante e sostenibile di acqua calda.

