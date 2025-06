Il centro di accoglienza di Porta Aperta di arricchisce di un ambulatorio oculistico

Il centro di accoglienza Porta Aperta a Modena si arricchisce di un nuovo ambulatorio oculistico, un servizio fondamentale dedicato a chi vive situazioni di fragilità e non può accedere facilmente alle cure sanitarie. L’associazione di volontariato, sempre impegnata a offrire supporto concreto, amplia così il suo impegno, garantendo attenzione anche alla salute degli occhi di chi più ne ha bisogno, perché ogni sguardo merita di essere preservato e valorizzato.

L’associazione di volontariato Porta Aperta di Modena ha avviato in città un nuovo servizio a sostegno di tutti coloro che non sono iscrivibili al servizio sanitario nazionale e che non hanno un medico di famiglia (persone senza dimora, persone senza permesso di soggiorno, richiedenti asilo ecc.). 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il centro di accoglienza di Porta Aperta di arricchisce di un ambulatorio oculistico

PORTA APERTA MODENA, INAUGURATO L’AMBULATORIO OCULISTICO tvqui.it scrive: Giuliano Venturelli Medico, Responsabile del Centro Salute di Porta Aperta Margherita Mezzelani, Moglie del dott.