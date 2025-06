Il CC ucciso era in un posto di blocco

Una tranquilla mattina in Puglia si è trasformata in tragedia: un carabiniere ucciso durante un posto di blocco a Francavilla Fontana. L'incidente, avvenuto durante un inseguimento, ha sconvolto la comunità e sollevato profonde domande sulla sicurezza e le modalità di intervento delle forze dell’ordine. Questa tragedia ci ricorda quanto siano fragili i momenti di equilibrio tra dovere e rischio, lasciandoci con il forte desiderio di giustizia e memoria.

9.30 Il Carabiniere ucciso a colpi d'arma da fuoco stamane alle 7 in Puglia in provincia di Brindisi stava effettuando un'attività di controllo. Il militare era in un posto di blocco a Francavilla Fontana, lungo la strada per Grottaglie. Durante un'operazione di controllo, un veicolo non si è fermato all'alt della pattuglia. E' scattato un inseguimento che è degenerato in una sparatoria. Il militare è stato colpito mortalmente durante lo scontro a fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it